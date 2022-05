Marie-Claude FAUGEROUX

Gestionnaire de paie en cabinet comptable depuis 2009.

J'ai une expérience de plus de 20 ans en administration du personnel et en gestion de la paie à la fois en cabinet et en entreprise.

Mes domaines de compétences sont notamment:

-l' élaboration des bulletins de paie.

-l'établissement des diverses déclarations sociales

-la gestion des contrats de travail

-le suivi d'un portefeuille clients

-le suivi des dossiers salariés

-...

Lors de mes expériences précédentes, j'ai également développé des compétences en recrutement, en comptabilité et gestion administrative.



Utilise plusieurs logiciels de paie et de comptabilité (CIEL, EBP, Winner, CEGID, Inexpaie)





Mes compétences :

Gestion administrative

Comptabilité

Microsoft Office

Recrutement

Gestion du personnel

Paie

Microsoft Excel

Microsoft Word