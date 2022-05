Marie-Claude GERARD

De double formation (gestion/économie et sociologie des organisations), j'exerce le métier de consultante depuis près de 30 ans. Après avoir travaillé dans des grands cabinets français (CEGOS) et internationaux (Deloitte et Touche), j'ai choisi, depuis 10 ans de créer ma propre structure, Nexialis Consultants. J'interviens pour des grands groupes et également pour la fonction publique territoriale.

A chaque fois, je vise à travailler avec les équipes en place dans une perspective de transfert de compétences, ce qui suppose d'accorder une grande importance à la méthodologie pour, progressivement, rendre les équipes autonomes.