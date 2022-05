Marie-Claude HALBERT

Domaines de compétences :



- Administratif et Financier : pluridisciplinaire - maîtrise des cycles clients, fournisseurs, fiscalité, social, trésorerie et immobilisations -

opérations exceptionnelles dont apport partiel d'actif et transmission universelle de patrimoine



- Comptabilité et Contrôle de Gestion : supervision des comptabilités générale et analytique, élaboration des budgets d'exploitation, établissement des situations comptables intermédiaires et des états annuels comptables, financiers et fiscaux, élaboration des comptes consolidés



- Assistante Juridique : préparation des conseils d'administration et des assemblées générales, mise en place des accords d'intéressement, de participation et des plans d'épargne interne et externe



- Ressources Humaines : gestion des contrats de travail, suivi administratif et comptable de la paie, contentieux salariaux, négociation contrats prévoyance, mutuelle, retraite supplémentaire



- Management : équipe de 10 collaborateurs



Mes compétences :

Comptabilité

Comptes Consolidés

fiscalité

Juridique

Management

Trésorerie