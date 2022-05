Marie-Claude HOUNTONDJI

Danseuse-chorégraphe-

professeur de danse



Co-fondatrices du groupe BLAZIN', groupe féminin Ragga Dancehall n°1 en France, référence en Europe et dans le reste du monde (page facebook: BLAZIN FAN PAGE)



FORMATION:



Modern jazz, Hip-Hop, danses afro-carribéennes (Soukouss, Ndombolo, Coupé décalé, Gwoka, Salsa...) et chant.



PARCOURS ARTISTIQUE:



Professeur de Ragga Dancehall à la Juste Debout School.

Finaliste du concours Dance All Battle 2010 en Martinique.

Gagnante du concours Ladies Chock au centre du Marais.

Show au « Quai 54 », tournoi international de Basket Ball durant les éditions des années 2009, 2010 et 2011.

Participation au Carnival choreographers ball 2011 (Los Angeles-USA)

Jury Ragga Dancehall au UDS Fest 8 et 9 (Ukraine).

Candidate à "DanceStreet" 2011 sur France Ô.

Candidate à la "Meilleure Danse" 2012 sur M6 et W9.

Show au MC Hip Hop Contest 2012 (Riccione-Italy).

Shows avec artistes nationaux et internationaux : Busy Signal, Mr Vegas, TOK, Ce'cile, Truth Hurts, Krys, Mokobe, Lord Kossity, Daddy Mory, G-nose & Nelinho, Milca...

Show aux Césaires de la Musique.

Show à la soirée privée « Les cinq ans de Trace TV » et inauguration de la chaîne Trace tropicale.

Show à la soirée « Summer break » au Cabaret sauvage organisée par Generations 88.2

Spot publicitaire MTV "Shake ton booty" 2011.

Clips vidéos: Krys, Mokobe, Lord Kossity, Reggae Pop, Gnose& Nelinho...

Concerts caritatifs : Téléthon, festival Handisport et Drépaction.

Nombreux stages de Ragga/Dancehall en France, mais aussi à l'étranger (USA, Suisse, Russie, Ukraine, Canada, Belgique...).





Dancer-choreographer, I am one of the co-founders of the group Blazin', n°1 female Ragga Dancehall dance group in France and a reference in Europe and worlwide (facebook page: BLAZIN FAN PAGE).

Hip Hop initial training, I had practiced Afro-Caribbeans dances (gwoka, merengue, salsa, soukouss, N'dombolo, coupé décalé ...).

My vocation for Dancehall came a little later.

I have worked with many national artists such as Lord Kossity, Krys, Mokobe, Daddy Mory... But also with international artist like Mr Vegas, Busy Signal, Ce'cile, Original H, Naima, Jay-B...

I do Ragga Dancehall workshops in France and abroad.



BOOKING:



blazin_booking@yahoo.com

www.blazin.book.fr



Mes compétences :

Danse

Spectacle

Workshop