Marie-Claude HUGUES

Expériences de photograveur NB et Quadrichromie.

Pratique de la photographie. Manipulation de dessins, gouache encre de chine et de photographie notamment avec logiciels paint-schop pro.

Sait construire un site : http://www.mchugues.fr

a un blog de dessins et photos : http://imagesmchugues.blogspot.fr/

Actuellement : Numérisation et transcription de documents de la Résistance : Essentiellement les documents édités par le PCF dans l'illégalité.