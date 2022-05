Marie Claude JUHIN

J'ai débuté ma carrière professionnelle au sein d'un cabinet de recrutement spécialisé dans l'industrie pharmaceutique en région parisienne.



Durant 15 années, j'ai évolué vers des fonctions d'encadrement commercial et de manager de centres de profit dans le secteur du travail temporaire.(région parisienne et Nord).



En 2006, j'ai développé et piloté l'activité régionale d'un cabinet de recrutement national en tant que manager, mettant à profit mon expertise des fonctions commerciales.



En 2009, j'ai rejoint le Groupe Kelly. Ma fonction de Manager du placement permanent m'a permis d'occuper une fonction transverse.



Mon rôle était alors de piloter et de coacher l'équipe nationale des consultants en mettant en oeuvre les process de qualité permettant d'obtenir la satisfaction de tous nos clients.



En juin 2010, j'ai repris une fonction opérationnelle sur le Nord de la France en tant que Manager du cabinet Kelly Sélection.



De Février 2017 à Mars 2019, j'ai occupé la fonction de Manager Région Hauts de France au sein du cabinet Randstad Search.



Mes compétences :

Conseil

Recrutement

Animation de formations

Coaching d'équipe

Développement commercial