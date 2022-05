Marie-Claude LABELLE

Je suis en recherche d'emploi dans le secteur de l'animation sociale,je suis détentrice du diplôme BPJEPS ANIMATION SOCIALE, DEPUIS MARS 2018. Je suis mobile et prête à déménager.



J'ai 54 ans, je suis de nature dynamique, altruiste, volontaire. L'accompagnement des personnes en difficultés

est pour moi, un aspect du travail très enrichissant, tout comme le travail d'équipe. Je sais mettre en place des activités sociales, des projets, être à l'écoute du public et prendre en compte leur besoin et leurs attentes. je suis en recherche d'un contrat en CDI à Temps Plein. Je suis disponible dés Septembre 2018.



Mes compétences :

Adaptabilité, capable de prendre des initiatives,

Analyser écouter réfléchir agir

Encadrer des activités, préparer un projet d'actio