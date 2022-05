Je suis agent administratif a la recherche d'une formation.pouvant me permettre d'être Secrétaire-Comptable, en 2017 j'ai été Opératrice de saisie a Auchan lors d'un inventaire suite a l'envoi de mon cv a une agence d'intérim de Compiègne.



Mes compétences :

Prise de messages et Rendez-vous

Redaction de courrier

Élaboration de tableaux sur Word et Excel

Reception et émissions des appels téléphoniques

Tri du courrier

Préparation des dossiers administratifs