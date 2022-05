Marie-Claude LOUGHNEY

Consultant et formateur LAB PROFILE ® Language and behaviour-(certification internationale Août 2013)

Coach membre associé de la Société Française de Coaching PARIS (www.sfcoach .org)

Master certifié en Programmation Neuro-linguistique (P.N.L)

Domaines d'intervention Formation et coaching

Cohésion d'équipe- Communication- Management- Dynamique du changement- Recrutement avec l'outil LABP ROFILE ® - Gestion du stress - Prise de parole en public - Coaching de dirigeants- Motivation et enthousiasme

Secteurs d'activités:

Hôtellerie de luxe- Industries -Banques-

site internet:Array





Mes compétences :

Management

Coaching

Accompagnement

Ressources humaines

Conseil

Communication