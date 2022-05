Marie-Claude MARKARIAN

PRODUCTEUR DE SPECTACLES, AGENT D'ARTISTES,

Je représente notamment :



- CoverQUEEN

http://www.coverqueen.fr

https://www.facebook.com/CoverQUEEN06



- SUPER TROUPER FOR ABBA

https://www.facebook.com/SuperTrouperForAbba



The Love BEATLES

http://www.fam-music.com/the-love-beatles

http://youtu.be/a8hUHwN6538



COVERTRAMP

https://www.youtube.com/watch?v=QlOucbr2sAg&list=UU-orMr5i6mR4TMnkNM09emA



PERSONAL JESUS (Tribute Depeche Mode)

http://youtu.be/1Z5ATlO7T5E?list=UU-orMr5i6mR4TMnkNM09emA

https://www.facebook.com/personaljesus06



- KASHMIR (TRIBUTE LED ZEPPELIN)

http://www.facebook.com/KashmirTributeToLedZeppelin



- THE DARK SIDE (TRIBUTE PINK FLOYD)

https://www.facebook.com/TheDarkside83

http://youtu.be/C41NPuCjxr0



HYGIAPHONE (Tribute TELEPHONE)

http://youtu.be/ijMbd__Xwbc

http://youtu.be/-jVfL8AbhrQ

https://www.facebook.com/Hygiaphone



EDDY LIVE SHOW (Tribute Eddy Mitchell)

http://youtu.be/dxObP9ky9lw

http://www.showeddylive.com



CARA MIA

https://www.facebook.com/caramiaofficiel

http://youtu.be/3YCF_PqXYM0



SORIF (world music Franco-Kabyle)

http://youtu.be/Nlk6IQkgH5U

https://www.youtube.com/watch?v=-bFApkprtPo

https://www.youtube.com/watch?v=gUeabVzqXQo

https://www.facebook.com/pages/SORIF/40273988906

http://www.fam-music.com/sorif



TRIPTIME

http://youtu.be/6vaZp-CvFjE

http://youtu.be/-dRWUck3bVE

http://youtu.be/qsARRfv-nbg

http://youtu.be/mDUbG9P8-4c

https://www.facebook.com/TripTimePACA



- ANNADREY (ONE NANA SHOW)

http://youtu.be/PlKdzADZAoQ



Rapport / qualité / prix très attractifs.

Tel : 06 15 68 28 09

site :

http://www.fam-music.com

https://www.facebook.com/emsie.markarian



Mes compétences :

Spectacle