Marie-Claude MEUNIER-DUCHOSAL

Ce qui me passionne c'est de favoriser les synergies, de créer les conditions d'une bonne coordination des partenaires, qu'il s'agisse de mon équipe, des acteurs locaux du tourisme, des adhérents et administrateurs de la structure que je dirige. j'aime participer à des réseaux et que les gens travaillent ensemble.

J'aime accueillir, communiquer, transmettre mon enthousiasme et ma connaissance du territoire, que ce soit à des étudiants ou à des journalistes ou à des VIP.

J'apprécie la qualité des supports d'information, images et textes, qu'il s'agisse d'imprimés ou de média électroniques et participe à leur réalisation.

Je suis à l'aise avec les chiffres, les budgets, plannings de trésorerie et autres documents comptables.

Je m'épanouis dans la création et la qualification, mes deux expériences professionnelles majeures m'ont permis de me découvrir des énergies de "pionnière" tout d'abord en participant directement à la création de la station de Valmorel dès 1976, et en construisant une vraie structure touristique à Albertville en 1992 et en la confirmant sur la durée avec un champ d'intervention élargi au territoire.



Mes compétences :

Gestion des réseaux

gestion d'équipes

Organisation d'évènements

Gestion de l'information

Communication - Accueil VIP

Professionnalisation des adhérents

Structuration de l'offre

Gestion de budgets