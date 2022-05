Bonjour, je suis a la recherche d'un emploi vue que j'ai été mis a pied ya peut etre 1 mois j'ai de l'experience dans l'alimentation et avec unecaisse enregistreuse je n'ai pas de difficulter a m'adapter au milieu de travaille je ne suis pas non plus difficile je suis pret a prendre la premiere qui passe merci



Mes compétences :

Apprend vite

Débrouillarde

Fiable

Ponctuelle

Sens des responsabilités

Sérieuse