Marie-Claude POIS

J'ai obtenu mon Bac G1 en 1979, puis j'ai passé mon Certificat de Capacité Ambulancier.

En 1989, j'ai orienté ma profession vers la fonction publique et j'ai réussi le concours pour devenir facteur dans la région Ile de France.

En 1990, j'ai été mutée à Rouen où j'étais agent polyvalent. En 1995, je suis devenu agent de saisie au service "réexpédition" que j'ai réorganisé.

En 2008, je suis devenu agent de cabine, agent courrier, puis rapidement référente en l'absence de mon chef direct, au bureau de poste de Buchy (76)

En 2014, je passe une VAE et je décroche le bac pro ARCU (accueil relations clients usagers)

Entre temps, je me suis investi auprès de l'école des Jeunes Sapeurs Pompiers de Buchy comme trèsorière : j'ai obtention plusieurs subventions dont une de 1000€ qui m'a permis d'équiper l'école en informatique.

Puis j'ai crée une association à Buchy (Buchy relaxation)

Actuellement, j'ai été élue conseillère municipal dans mon village, et je suis trésorière de l'association Bierville Anim' qui à pour but l'animation du village.