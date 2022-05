Marie-Claude PRÉVITALI

J'ai créé une agence de relations presse à Grenoble. Elle est spécialisée dans le sport, la mode et la santé. J'ai une longue expérience dans l'événementiel culturel comme sportif. J'ai aussi géré les RP de personnalités (Amélie Mauremo et Laure Manaudou)

Notre site :Array permet de mieux se rendre compte de nos activités et de notre façon de travailler.



Mes compétences :

Relations presse

Gestion de crise

Rédaction

Evénementiel

Mise en page

Rédaction web

Formation

Relations publiques

Community management