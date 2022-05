Marie Claude ROMANO

J'ai oeuvré toute ma vie pour la santé et le mieux être des élèves et j'ai beaucoup aimé mon métier.



Si j'anime cette association c'est pour aider les parents et les professionnels en participant à la prévention, à la protection et au bien être des jeunes au cours des étapes de leur vie.



Dans les écoles j'ai été au contact direct avec les élèves, leurs parents et les enseignants.

J'ai été au contact d'enfants heureux mais aussi d'élèves en difficulté, d'enfants en grande souffrance, en rupture scolaire ou victimes de maltraitance.

Devenue conseiller technique, j'ai pu impulser et mettre en oeuvre des projets, communiquer, créer des liens, partager avec les autres, se retrouver pour créer ensemble et avancer dans la connaissance de soi et des autres.



La santé scolaire c'est Vivre la santé, accompagner les élèves pour se situer dans leur environnement et se sentir solidaire, les aider à prendre conscience des droits et des devoirs dans une vie en société.



C'est aussi aider les élèves à se sentir bien dans leur corps, prendre conscience de leurs besoins : sommeil, repas réguliers et conviviaux, moments de détente et de loisirs.



C'est leur permettre d'être bien dans leur tête et heureux de vivre : avoir confiance en soi, agir sans crainte excessive de l’échec et du jugement des autres ; avoir une vision positive de soi, croire en ses capacités et se projeter dans l’avenir;



Je pense qu'il est possible d'apprendre et être heureux à l’Ecole… mais c'est l'affaire de tous. Il faut:

- Une Ecole respectueuse des différences et des singularités des élèves et des étudiants

- Une Ecole au carrefour de tous les milieux de vie des élèves et des étudiants soucieuse de contribuer à leur bien être et à des parcours de réussite

- Une Ecole soucieuse d’apprendre à vivre et à agir ensemble dans un climat apaisé

- Une Ecole organisée autour de programmes et de dispositif d’intervention de promotion de la santé en lien avec un réseau européen



Au delà de l’échec scolaire et de la violence, il est capital de se demander comment agir ensemble pour « APPRENDRE ET ETRE HEUREUX A L’ECOLE »