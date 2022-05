Marie-Claude SAGET

Organisme habilité à assurer la formation des membres de CHSCT



A travers la compréhension des facteurs organisationnels et humains, nous évaluons, conseillons et accompagnons l’entreprise en mode projet :



Répondre aux besoins des entreprises et améliorer leur performance en évaluant leurs besoins, en proposant des plans d’action contextualisés et en accompagnant leurs démarches.



Gestion des situations de pénibilite

- repérage des situations de pénibilité au travail (cartographies)

- évaluation (contraintes, effets et ressenti ) communication avec les parties prenantes (Direction, IRP, salarie(e)s etc.)

- mise en œuvre rapide d’actions concrètes visibles et objectivables



Accompagnement des managers intermédiaires dans prévention des risques professionnels et l’amélioration du dialogue social,

GEPC - Action RH à temps partagé -

Formation des IRP et des salariés,



Mise en place d’indicateurs de pilotage de la démarche sociale et de ses conséquences économiques font partie de nos axes d’intervention, aboutissant à une réduction sensible des coûts indirects, un leadership amélioré et une meilleure gestion des compétences et de l’emploi.







Mes compétences :

Conseil

Coaching

Accompagnement

Responsabilité sociétale des entreprises

Formation

Management

Communication

CHR

Tourisme