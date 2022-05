Bonne présentation.

Souriante et avenante.

Excellent relationnel, Esprit d'équipe.

Rigoureuse et minutieuse.

Goùt du travail bien fait.

Dialectophone.



Mes compétences :

Techniques de vente

Accueil et conseille des clients

Argumentation commerciale

Connaissances des types de mailles

Encaissement , gestion de caisse, mise en banque

Organisation et mise en valeur des vitrines

Etiquetage

Gestion des stocks et commandes

Gérer le service après-vente