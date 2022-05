Marie-Claude WARGNIER (LEBEAU)

Actuellement en formation au titre professionnel de Gestionnaire de paie, je suis à la recherche d'une période d'application pratique en entreprise pour la période du 23 avril au 01 juin 2018.

Je serai ravie de vous rejoindre pour des missions de traitement de la paie, de gestion administrative du personnel et de gestion des charges et des déclarations sociales.



N'hésitez pas à me contacter ou à partager mon profil.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Microsoft Office

EBP