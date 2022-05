Marie-Claudie MAZOYER

Experte parfums, passion pour l’olfaction, bonne expérience technique en parfumerie et en formulation à travers l’évaluation quotidienne de produits en cours de développement, des stabilités et étude de la concurrence notamment en « Fine Fragrance », « Toileries », "skin care" et « Home Care », bon sens de l’organisation, de la gestion du travail et des priorités, la persévérance m’ont permis d’évoluer au sein d'un pôle technique en tant qu’évaluatrice et coordinatrice parfums.

La gestion de briefs, la rédaction de cahiers des charges et une veille olfactive m’ont également permise d'aider à la réalisation de divers produits cosmétiques du groupe.

Bonnes relations humaines, dynamisme et motivation sont mes atouts.



Mes compétences :

Gestion de projet