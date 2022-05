Marie-Claudine BODART

Après plusieurs années dans la grande distribution , avec un management aussi bien avec les collaborateurs que les clients , je me tourne aujourd'hui dans la décoration et l'organisation de mariage, un métier qui va vers les personnes car j'aime le contact client, et le voir dans un jour de fête et lui donner le sourire , l'enlever le stress du jour J , aussi bien pour un mariage ,un baptème où une communion ,me réjouis le coeur.

Donc , si vous êtes à la recherche d'une décoratrice où d'une personne qui s'occupe de A à Z de votre évènement ,une personne qui est à votre écoute sur vos choix et vos goûts ,je suis la personne qu'il vous faut !vous ne serez pas déçu car je suis à votre écoute



Mes compétences :

AMPATHIE

Décoration

Organisation