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Marie Claudine Isabelle KANZIGA

PARIS

En résumé

Mes compétences :
SKETCHUP
ArchiCAD
Adobe Photoshop
Adobe Indesign
Adobe Illustrator

Entreprises

  • ATELIER MLH - ASSISTANTE DESSINATRICE

    2017 - 2018 ASSISTANTE Atelier MLH

  • AGENCE GERMAK - STAGE

    2017 - 2017 Assistante architecte

  • ATELIER KABA - ASSISTANTE D'ARCHITECTE

    2015 - 2015 CONCEPTION DES PLANS DES LOGEMENTS SOCIAUX POUR UN PERMIS DE CONSTRUIRE ARCHITECTURALE CHEZ L'AGENCE ATELIER KABA
    DÉVELOPPEMENT DES PLANS D'EXÉCUTION (BOURG-LA-REINE)
    SUPERVISER LA RÉCEPTION DE L'OUVRAGE (LE CHANTIER) CONCEPTION DES PLANS DWG D'UNE STRUCTURE EN BOIS À

  • ARCHITECTES - STAGE

    Orsay 2015 - 2015 MARS 2015 STAGE EN CONCEPTION ARCHITECTURALE ATELEIER BAILLEUX (LE MANS) LOGEMENTS CHEZ L'ENTREPRISE ENTREPRISE GDO ,

  • Monoprix - EMPLOYÉE

    Clichy 2013 - 2017 Job étudiant

  • EPSAA - ASSISTANT EN ARCHITECTURE

    Paris 2012 - 2016 Ecole d’assistant en architecture EPSAA

  • SNCF - AGENT RÉGULATEUR DE FLUX

    2012 - 2012 Job d’été

  • EN CONCEPTION ARCHITECTURALE - STAGE

    2012 - 2012

  • Camaïeu - CONSEILLÈRE EN VENTE

    Roubaix 2012 - 2012

  • STUDIO CREA PARIS - ASSISTANT EN ARCHITECTURE

    2011 - 2012 PRÉPARATION ARTISTIQUE À STUDIO CRÉA PARIS

Formations

  • UPEM (Marne La Vallee)

    Marne La Vallee 2016 - 2017 FORMATION ASSISTANT CHEF DE PROJET

    UPEM

    FORMATION ASSISTANT CHEF DE PROJET EN AMENAGEMENT DE L'ESPACE

  • Ecole D'Ingénieur De La Ville De Paris

    Paris 2016 - 2017 Ecole d'Ingénieur de la Ville de Paris

  • Ecole Supérieur D'Assistant En Architecture

    Paris 2012 - 2016 Collaboratrice architecte

    Ecole Supérieur d'Assistant en architecture

  • Université Gamal (Conakry)

    Conakry 2008 - 2010 ÉTUDES D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME A l'UNIVERSITÉ DE

Réseau

Pas de contact professionnel