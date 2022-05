Marie CLEMENT

Je m'appelle Marie CLÉMENT, j'ai 20 ans, je vis à Avignon.

Après le collège, je me suis orientée vers un Baccalauréat professionnel vente, dans lequel j'ai acquis des notions de vente, négociation et prospection.

J'ai finalement obtenu mon bac pro Vente avec la mention très bien.

Actuellement, Je commence un BTS Communication en alternance dans l'entreprise STERNE Élastomère à Cavaillon dans laquelle je possède le rôle d'assistance Communication et Marketing.



Mes compétences :

Autonomie

Dynamique