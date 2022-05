Marie CLERGEAUD

Bonjour à tous et à toutes !



Passionnée des nouvelles technologies, "geek" dans l'âme, je m'épanouis dans des projets web à vocation culturelle. Curieuse de tout, je considère qu'on apprend tout au long de notre vie et que chaque expérience est l'occasion de s'améliorer.



En digne représentante de la "génération Y", je suis très à l'aise sur le web : j'ai plus de 5 ans d'expérience en production de contenu web (blogs, sites, CMS, réseaux sociaux)



J'aime apporter ma pierre à des projets de grande ampleur et n'ai pas peur des défis. Toujours prête à m'investir dans de nouveaux challenges, j'aime être force de proposition et entretenir avec mes collègues une ambiance studieuse et sympathique.



Mes compétences :

Bureautique : Word

Excel et powerpoint

Wordpress

Joomla

GIMP

Indesign et Photoshop

Microsoft Publisher

HTML / XML

Catalogage, indexation, équipement de documents

SIGB Orphée

SIGB Opsys Aloès

SIGB Horizon

SIGB Koha

Gestion des acquisitions

Récolement/désherbage

Accueil physique et téléphonique

Prêt / retour de documents

Suivi de projet culturel

Accueil scolaire

Community management

Bibliothéconomie