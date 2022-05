Marie COASSIN

Gérante à ArbrakabaneArray, chambres d'hôtes, hébergements insolites, à Peyrissas 31420, 40 minutes du péage de Muret.

Situé sur les coteaux du Comminges en Haute-Garonne, à 70 kms de Toulouse et des premiers sommets Pyrénéens, proche du village d’Aurignac.

ARBRAKABANE vous propose des hébergements atypiques, soit en roulottes soit en cabanes perchées, campés dans un petit bois au milieu des chênes, à l’abri des regards et en parfaite harmonie avec la nature.

Vous pourrez profiter de nombreuses activités à disposition : piscine, salle de jeux, vélos, sentiers de randonnées, pêche à proximité et beaucoup de lieux à visiter aussi magiques qu' historiques.

A vous de choisir si vous déjeunerez ou dînerez à votre terrasse, ou à la grange.

