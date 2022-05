Marie CODRON

Mondes Pluriels est une agence spécialisée dans la réalisation d’incentive en France et à l’international depuis 2001. Nous apportons aux sociétés françaises nos compétences et supports logistiques dans l’organisation de leurs événements d’entreprise :

• Journées de séminaires, de team building et cohésion pour vos équipes internes

• Week-end de récompense destinés à vos commerciaux

• Voyages de fidélisation pour vos meilleurs clients

• Séjours thématiques autour de rencontres professionnelles

• Etc…



Nous privilégions une relation personnalisée avec nos clients afin de mieux comprendre leurs attentes, leurs impératifs, leurs contraintes mais surtout leur identité pour construire un voyage, un week-end ou encore un séminaire à vos couleurs. Une équipe à taille humaine pour ne jamais perdre le fil conducteur de votre projet.

• Notre devise : faire vivre à vos partenaires et collaborateurs ce qu’ils n’auraient pas pu faire par eux-mêmes. Créer des moments uniques de rencontre et partage afin de resserrer les liens et le sentiment d'appartenance à l'entreprise.

• Notre force : sillonner le monde depuis des années afin de tester tout ce que nous vous proposons.

• Notre atout : une expérience technique large et solide permettant de répondre aux demandes d'entreprises émanant de secteurs d'activités variés.



Mondes Pluriels : rassembler des êtres singuliers pour en faire un monde pluriel.