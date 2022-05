Marie COHEN

Ma motivation, mon ambition, ma rigueur et ma polyvalence et ma discrétion seront satisfaire vos besoins en tant que Conseiller Funéraire et Maître de cérémonie Diplômée en vue mon parcourt professionnelle et de mes connaissances, je m'adapte rapidement face à toute circonstances et autonome pour le bon fonctionnement et dans l'intérêt de votre entreprise Funéraire et disponible de suite.

Veuillez agréer , l’assurance de mes salutations distinguées.

Contact : 07.82.25.63.90



Mes compétences :

Relations commerciales

Autonomie professionnelle

Mise En Bière

Conseiller Funéraire

Organisation Obsèque

Maitre De Cérémonie