Marie COINTIN

Madame, Monsieur,





Actuellement à la recherche d'un emploi saisonnier pour la période de juillet et aout 2016, je me permets de vous proposer ma candidature au sein de votre entreprise.



Préparant un BAC économique et social (en terminale à Ste Thérèse Quimper), cette première expérience viendrait débuter mon cursus professionnel. Je suis donc très motivée et accomplirai les tâches avec détermination, disponibilité et rigueur.



Je reste à votre entière disposition pour vous rencontrer afin de vous détailler plus en avant ma candidature.(je possède le permis B)



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.