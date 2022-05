Marie Colette Babassagana c'est mon nom je suis une diplômée de la 41e promotion de Journalisme à l'ESSTIC option Cyber journalisme. je suis une fille dévouée pour le travail et je déteste l'échec. je suis soumisse, j'ai l'esprit du groupe mais aussi colérique. Ma devise dans ma vie se résume en ce bout de phrase: " zéro échec quand on a encore le pouvoir de se battre, de chercher et de fouiller jusqu’à satisfaction totale"



Mes compétences :

Création d'un site personnel mbamois: bayasa.cm

Animation du site de l'Assemblée Nationale

Développement commercial

Animation de groupes et d'équipes