Marie-Coline GIORNO

Avocat au barreau de Lille au sein du cabinet Green Law Avocat, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en région parisienne en droit de l'environnement et en droit de l'énergie. Disponible à compter du 1er septembre 2016, je suis ouverte à tout type de structure d'accueil (cabinet d'avocats, entreprise, collectivité locale, administration centrale...).



Lors de mon cursus universitaire, j'ai obtenu un Master II en Droit de l’Environnement à l’Université Paris-Sud 11.



Puis, grâce à mon expérience au sein d’un grand groupe énergétique français et au sein de la sous-direction des Affaires Juridiques de l’Energie et des Transports du Ministère de l’Ecologie, j'ai développé une compétence particulière en droit minier et en droit de l’énergie.



Ayant travaillé au sein de la Cour administrative d’appel de Versailles je dispose, par ailleurs, d’une bonne connaissance de la procédure contentieuse, tant en droit de l’environnement qu’en droit de l’urbanisme.



Au sein du cabinet Green Law Avocat, j'interviens pour le compte d’opérateurs d’énergies renouvelables et me consacre notamment aux aspects urbanistiques des dossiers éoliens et aux problématiques d’obligation d’achat. Je collabore également aux dossiers d’aménagement public complexes (opérations routières et autoroutières, zones d’aménagement, expropriations…).



Mes compétences :

Droit public

Droit de l'urbanisme

Droit de l'environnement

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint

LexisNexis, Dalloz, Elnet, Lamyline, Légifrance

Droit minier