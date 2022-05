Marie COLLA

Depuis le début de mes études supérieures dans le domaine du tourisme, mon projet professionnel s’est précisé et je me suis tournée de plus en plus vers le patrimoine ainsi que les événements artistiques et culturels qui permet de prendre en compte et de relier mes goûts pour l’histoire et la dimension culturelle dans lequel celui-ci s’est développé.



En effet, je souhaiterais travailler au sein d’une structure en tant que chef de projet ou assistante culturelle dans des projets de valorisation ou de création d'événements. Par mes différents stages en France ou à l’étranger, j’ai acquis un certain nombre d’expériences que ce soit dans le domaine linguistique (anglais ou espagnol), de l’autonomie dans le travail, dans la maîtrise de l’outil informatique, le sens des responsabilités ou la prise d’initiative liée aux missions qui m’étaient confiées.



Je suis de nature dynamique et curieuse, avide d'apprendre de nouvelles choses et d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles et humaines.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Prezi

Base de données

Sphinx

Audacity

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office