Je suis Assiè Marie Colombe Eba Bla, technicienne supérieure en mines géologie et pétrole depuis le 19-04-2016. Ce qui me vaut le statut de novice en la matière mais je pense être doté d'un réel atout qui me permettra d'aller très loin dans le domaine des mines; la volonté d' exceller. j’ose espérer avoir une opportunité très bientôt et ce grâce à vous.



Mes compétences :

levée géochimique et géophysique

échantillonnage de géochimie sol

layonnage