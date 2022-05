Marie COMLAN

Je suis étudiante de seconde année de droit. Je suis une formation pluridisciplinaire en Dut Carrières Juridiques qui me permet d'acquérir un solide bagage intellectuel afin d'obtenir une certaine aisance dans le droit.



Attirée très tôt par l'univers juridique, après l'obtention de mon baccalauréat littéraire c'est très naturellement que je me suis dirigée vers une formation en Dut dans le but d'appréhender différentes matières juridiques et ainsi déterminer le domaine qui me plait le plus. Les disciplines comme le droit civil, social où pénal suscitent un réel intérêt pour moi et c'est la raison pour laquelle j'aimerais me spécialiser dans l'une de ses branches.



Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint