Marie COMMEAUX

Sage- femme au Centre de Planification et d'Education Familiale (CPEF) depuis septembre 2000,je travaille à l'hôpital avec des missions de PMI (protection maternelle et infantile)

.Les 3/4 de mon temps de travail sont consacrés à des consultations de suivi de grossesse :

jeunes femmes ou jeunes filles ayant besoin d'un soutient particulier

femmes ne bénéficiant pas de l'assurance maladie:en demande d'asile..

femmes souhaitant faire un consentement à l'adoption...etc

Important travail en réseau avec les Sages-femmes ,puéricultrices,médecins de PMI ,les assistants sociaux(surtout l'AS de la maternité),les Éducateurs, etc.

Le reste de mon activité est occupé par des interventions avec mes collègues conseillères conjugales, dans les collèges ,les lycées ou autres établissements scolaires;

interventions portant sur la sexualité : informations sur la contraception,les maladies sexuellement transmissibles mais surtout discussions et réflexion sur la vie affective et sexuelle.