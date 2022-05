Marie-Constance DUBOC

Ayant une double compétence ingénieur - business administration, mon projet est de la valoriser en participant à des missions à l'interface entre la technique et des domaines plus transversaux.



Je souhaite évoluer dans des secteurs tels que :

- l'industrie chimique, pharmaceutique, pour cultiver et développer mes compétences acquises en Procédés et Génie Chimique

- l'énergie, domaine dans lequel j'ai réalisé mes deux dernières expériences et auquel je porte un intérêt particulier.



Mes compétences :

Génie des Procédés

Microsoft Office

Génie Chimique

Marketing

Energie

Stratégie