Marie CONTER

Profil à cheval entre le paysage, l'environnement et la sécurité.

Je m'intéresse à la stratégie d'entreprise, aux systèmes de management et à l'enfant qui sommeille en chacun de nous.

Je suis à l'écoute pour de nouveaux challenges professionnels : animation QSE, chief happiness officer,...

Mobilité : Meurthe et Moselle, Vosges, Sud-Moselle.



Mes compétences :

Agriculture urbaine

Aménagement du territoire

Conception-rédaction

Animation de causeries sécurité et environnemental

Paysagisme

Gestion de projet

Aide à la décision

Animation d'équipe