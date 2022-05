Marie Corine BEGEAULT

En poste depuis 2001 pour le Groupe des Mousquetaires. Pendant 7 ans en tant qu'ASSISTANTE PUBLICITE et depuis CHEF DE PUBLICITE. Autodidacte confirmée dans ce domaine, je n'ai pas le diplôme mais j'ai des compétences et l'expérience. Passionnée par ce métier, et toujours envie d'apprendre encore plus surtout avec NTC



MA FORCE : MON SAVOIR FAIRE, MON OPTIMISME LE GOUT D'APPRENDRE ET D'ENTREPRENDRE

Mobile dans un rayon de 70 KM environ

Si une opportunité de poste de CHEF DE PUBLICITE ou CHARGEE DE COMMUNICATION sur l ILE DE LA REUNION vivement intéressée.



Mes compétences :

Chaîne graphique

Supports de communication

Sens de l'initiative

Affichage publicitaire

Réflexion stratégique

Budgets

Géomarketing

Stratégie digitale

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Étude de prix

Communication online

Briefing

Gestion de projet

Recommandations d'actions

Communication événementielle