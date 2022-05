Marie-Corine TAVY

Fondatrice de Woopla, agence de communication globale spécialisée dans l’accompagnement des organisations sociales et solidaires.



Employée à aider les structures ayant un impact positif sur la société, nous contribuons à la bonne réalisation de vos missions dans le respect de vos valeurs et habitudes. Notre mission est d’optimiser votre communication web et papier dans une démarche créative et orientée vers l’atteinte concrète de vos objectifs. Nous créons l'ensemble de vos supports et orchestrons vos campagnes dans une démarche de co-construction. Associations habilitées à recevoir des dons, nous vous accompagnons également dans la réalisation d'outils et stratégies utiles à vos besoins en collecte de fonds.



Nos expertises :

Conseil / Stratégie

Création de sites internet

Webmarketing (stratégie, publicité en ligne, emailings...)

Community management (stratégie, publication de contenus...)

Graphisme print / web



Clients:

Associations / Fondations / Entreprises sociales



Références :

Faircom Paris / International (Action Enfance, Asmae, Alima, Fondation Falret, Fondation Isae-Supaero, Fondation Fondamental, Œuvre de Secours aux Enfants, Chiens Guide de Paris et Terre des Hommes)

Humanitary Power

Association Colore le Monde

Association d’Education Populaire de l’Aube



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Graphisme et Web design

Création de site internet

Force de proposition et créativité

Brief créatif

Musique