Marie CORNELIE-WEIL

Je suis titulaire d'un DESS en droit des affaires. J'ai prêté serment en 1986 et j'ai créé mon cabinet en 1988. Aujourd'hui mon cabinet est structuré en 4 départements : Droit des Affaires, Droit du Travail, Droit bancaire,Droit des Assurances, Droit de la famille et de la consommation.



Je suis également administrateur et conseil d'une organisation patronale de PME et PMI pour laquelle j'ai été investie d'un mandat de Conseiller prud'homme.



Je suis passionnée par les réseaux (création, développement..)