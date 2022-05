Marie CORNIERE

Diplômée d'un DECS, en qualité de Directrice Administrative et Financière et Ressources Humaines, je mets mes compétences ressources humaines et d'animation des Hommes, au service des équipes de COPY-TOP et mes compétences administratives, financières et fiscales en vue du développement de l'entreprise.



Les valeurs humaines sont pour moi au coeur du business et de la rentabilité.

COPY-TOP, entreprise à taille humaine, favorise le développement des compétences en vue de responsabiliser les équipes. Les relations franches et conviviales entre les Hommes sont pour moi essentielles afin de contribuer au bien être en entreprise.





