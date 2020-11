Marie CORRIEU

Créatrice de bijoux depuis 2010, je présente mes créations sous le nom de l"Atelier Rose Poivre" dans les Salons Artistiques et Expositions Artisanales.

Je travaille également avec des musées normands et musées du verre, galeries et boutiques d'artisanat.



2010 : Pâte polymère, verre, bois, pierres autant de matières que jai plaisir à travailler, et à assembler, linspiration ethnique et lenvie de voyager toujours présentes dans mes parures



2013 : je découvre le travail du verre au chalumeau, véritable coup de cœur, me permettant de créer mes propres perles à la flamme. Une révélation ! Je me prend alors de passion pour cette matière noble et si extraordinaire à travailler.



"La fusion a quelque chose de fascinant, d'hypnotique, ... La matière se transforme véritablement dans la flamme !"



2017 (janvier) : jintègre un Club de Fonderie à Eu (76) et fais peu à peu connaissance avec une matière nouvelle, le laiton, puis le bronze.

Du travail de la cire à la finition des pièces métalliques, je façonne et jassemble avec passion. Le bronze est un prochain objectif que jenvisage avec impatience.



2017 (mai) : j'obtiens la reconnaissance d'Artisan dArt.



2019 : j'intègre les cours du soir en Maquette Cire Volume Technique, à l'Ecole Boulle - Paris 12ème.

De nouveaux projets vont pouvoir prendre forme, avec les apprentissages qu'il me manquait !



"Dans mon atelier, le temps sarrête : un bonheur chaque jour renouvelé quand je file le verre à la flamme du chalumeau"