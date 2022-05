Marie COUDARI

Expérimentée dans le contact client, la résolution de dossiers complexes faisant appel à la logique et la recherche.

Adaptation facile aux logiciels et aux situations, connaissances en négociation.

Empathique, rigoureuse, geande capacité d'écoute, professionnelle, bonne gestion du stress et réfléchie.

Attirée par l'immobilier, débuter une carrière dans ce secteur serait une grande source de motivation.



Voici mon CV: https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/25/cv-coudari-marie/



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Qubes

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

JDEdwards Suite

Internet

Service client

Adaptabilité

Gestion de la relation client

Fidélisation client