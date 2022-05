Je m'appelle Marie Couderc, j'ai 21 ans.

Permis B et un véhicule.

Je suis quelqu'un de souriante, à l'écoute, volontaire, courageuse, rigoureuse, patiente, qui aime le contact avec les gens.



Mes compétences :

Développer la confiance et l'estime de soi

Gestion des conflits

Utiliser les méthodes et les outils de communicati

Diagnostic de territoire

Travailler sa communication pour un leadership eff

Définir les bases de citoyenneté et de respect

Concevoir et mettre en oeuvre un projet de service

Connaissance des techniques et des règles de sécur

Participer à la surveillance des fonctions vital

Sais discerner le caractère urgent d'une situation

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Rigueur

Maitrise des protocoles d'entretien des locaux et