Actuellement étudiante en M1 droit international et européen à la Faculté de droit UPMF de Grenoble , je souhaite prendre connaissance des divers métiers existant dans le cadre de la protection, promotion des droits de l'Homme. J'aimerais découvrir le parcours professionnel de celles et ceux qui travaillent dans ce domaine et obtenir des renseignements quant à leur(s) expérience(s).