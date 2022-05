Marie COURTIER

Actuellement en deuxième d' MMI (métiers du mltimédia et de l'internet) assionnée par le webdesign et la communication. Plus tard j'aimerai occuper le poste de directeur artistique ou travailler dans la communication évènementielle.

Le cinéma a toujours fait parti de mes passions, depuis toute petite je regarde avec attention tous les genres de films confondus. J'apprécie également la photographie qui permet d'exprimer ma sensibilité.

Je suis dynamique, créative et les voyages que j'ai effectué m'on permit d'acquérir atonomie et ouverture d'esprit.