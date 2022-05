Marie CREPILLON

Je suis, actuellement, en 2ème année de Bachelor Management et Gestion des Entreprises à l'Ipac (école de commerce) de Chambéry. J'effectue une alternance au sein du Comité des Alpes de Rugby en tant qu'Assistante Marketing.

J'ai acquis de multiples notions en Communication, Management, Commerciale, Marketing et Événementiel Sportif par le biais de mes expériences professionnelles et surtout grâce à mon stage de 1ère année à Chambéry Cyclisme Organisation.

Je suis une personne dynamique, souriante et qui aime l'esprit d'équipe. La communication et la facilité dans les échanges semblent être deux points essentiels pour s'intégrer et évoluer dans le monde du travail.



Mes compétences :

Sport

Gestion de projet

Événementiel sportif

Stratégie de communication

Marketing

Étude de marché

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel