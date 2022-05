Marie CROENNE

J’ai exercé durant 25 ans les fonctions d’agent administratif auprès du Ministère des Finances et du Budget, ayant ainsi acquis de solides connaissances générales du domaine fonctionnel des établissements publics.



Mère de 4 enfants, j’ai toujours été très présente dans leur parcours scolaire me permettant ainsi de toujours approfondir des connaissances diverses.



J’ai appris à être patiente, à l’écoute des autres, consciencieuse, tolérante et respectueuse, toujours courtoise et prête à rendre service mais toujours avec franchise.



Actuellement seule avec mes 3 enfants, j'ai repris des études afin de valoriser mon CV mais surtout avec le désir de changer de vie.



Mes compétences :

Microsoft Word

Intranet

Internet

Microsoft Excel 2010

Microsoft Office