Marie D'ADDISCOM

Addiscom, est une structure qui met en place un ensemble d'actions Marketing en B to B pour les décisionnaires.



Créée par un expert en télémarketing et animée par une équipe performante, Addiscom propose aujourd’hui des prestations haut de gamme à destination des dirigeants sur tout le territoire français.



Déploiement et accompagnement



-Prise de rendez-vous qualifiés pour les commerciaux

-Détection de projet à court ou moyen terme

-Qualification et mise à jour de fichiers clients

-Etude de besoin sur un marché ciblé



Marketing relationnel



- Routage de SMS, e-mails, courriers papier, messages vocaux



Mes compétences :

Business development

Télémarketing

Prise de rendez-vous

Logiciel libre

Marketing relationnel

Marketing direct

Bureautique

Édition de logiciels

Commerce B2B

Commercial grands comptes

Nouvelles technologies

Prospection

Télémarketing, Prise de rendez-vous, Marketing dig