Marie D'APRIGNY

De formation générale en droit agricole et aménagement du territoire avec une spécialisation en viticulture à BEAUNE, je recherche un poste dans le domaine viticole avec une association éventuelle.



Vente au caveau, salons, travail dans les vignes et les chais, gestion d'équipe, organisation d'événements, je bénéficie d'une grande polyvalence et mobilité avec une bonne capacité d'adaptation à un nouveau poste.



Passionnée par le vin je fais une excellente ambassadrice auprès de la clientèle particulière.







Mes compétences :

Commercial

Droit

Gestion de projet

Viticulture

Vin

Ressources humaines

Vente

Aménagement du territoire