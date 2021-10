Marie D'ARAGON

Je suis tarologue depuis plus de 20 ans et j'interviens depuis maintenant 2 ans sur plusieurs sites dédiés au tarot de Marseille et à la cartomancie notamment https://www.abc-tarot.fr/



Mon travail consiste à interpréter les cartes du tarot de Marseille pour offrir des tirages de tarot entièrement gratuits et personnalisés. A l'aide d'un algorithme de tirage, nous avons étudié toutes les combinaisons possibles de cartes afin de proposer des interprétations au plus juste.



Ici, le tarot de Marseille est utilisé à des fins de réflexion, et non à des fins de divination. En orientant l'analyse sur l'avenir, les tirages de tarot permettent de poser un cadre propice à la réflexion et ainsi de porter un regard différent sur les choses.