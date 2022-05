Coiffeuse depuis plus de 20 ans ,j ai exercé ce métier avec passion, dans différents salons de coiffure .Ayant toujours saisi les opportunités qui se sont présentées à moi .

Aujourd'hui ,je souhaite faire évoluer ma carrière vers d autre fonctions .

Je connais bien le monde de la coiffure et j ai une bonne approche commercial .je serai mettre en avant les services que vous me confierez .